فينوس تنهي مشوار شقيقتها سيرينا في "إنديان ويلز"

جهينة نيوز:

أنهت فينوس وليامز مشوار عودة شقيقتها سيرينا وليامز إلى منافسات فردي السيدات ببطولات التنس، بعدما فازت عليها 6-3 و6-4 في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز، الاثنين.

وعادت سيرينا بعد غياب أكثر من عام واحد بسبب الإنجاب وكافحت بقوة وأنقذت نقطة خسارة اللقاء أثناء التأخر 5-2 في المجموعة الثانية لكنها لم تفز في النهاية.

وقالت فينوس للصحفيين إنها لم تستبعد انتفاضة شقيقتها الحاصلة على 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

وذكرت "أدرك أن المباراة لا تنتهي أبدا إلا بعد حسمها تماما. إنها كانت تقاتل بقوة. أنا محظوظة أني لعبت مباريات أكثر منها حتى الآن".

وسجلت فينوس، التي قفزت إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي بعدما ظهرت بشكل قوي العام الماضي، ستة إرسالات ساحقة وكسرت إرسال سيرينا أربع مرات.

وفي وقت سابق، حافظت كارولين وزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة للتنس، على آمالها في استعادة صدارة التصنيف العالمي بعد فوزها 6-4 و2-6 و6-3 في الدور الثالث على ألياكسندرا ساسنوفيتش.

وستلعب اللاعب الدنمركية البالغ عمرها 27 عاما في المباراة المقبلة مع الروسية داريا كاساتكينا التي فازت على الأميركية سلون ستيفنز 6-4 و6-3.

وتعاني ستيفنز من تراجع مستواها منذ فترة وفشلت في اجتياز دور الثمانية خلال أي بطولة في العام الجاري.