نيمار يريد الإنتقال الى ريال مدريد قبل كأس العالم

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة sport الإسبانية أن لاعب ​باريس سان جيرمان​ ​ ​نيمار يريد الإنتقال الى ​ريال مدريد​ قبل بداية ​كأس العالم​. وإدّعت الصحيفة أن نيمار قال الى والده الذي هو أيضًا مدير أعماله بأن يحاول بشدة إنجاز الصفقة مع مدريد قبل بداية كأس العالم في 14 حزيران. ولقد تمكن نيمار في موسمه الأول مع سان جيرمان من تسجيل 26 هدف لكنه سيغيب عن بقية الموسم بسبب الإصابة بعد أن خضع لعملية. ومن المتوقع أن يكون نيمار جاهز للمشاركة في كأس العالم مع ​البرازيل​ وسيحاول زيادة عدد أهدافه ال53 التي سجلها حتى الآن للبرازيل في ال83 مباراة التي خاضها مع المنتخب للآن.