أهم المعلومات عن وزير الخارجية الامريكي الجديد

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 13 مارس/ آذار، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية، متوقعا أن يقوم بعمل رائع في وظيفته الجديدة, و تعليقا على الخبر قالت صحيفة هآريتس العبرية أن بومبيو داعم كبير لكيان الإحتلال الصهيوني و من أكثر مؤيدي إلغاء الإتفاق النووي مع إيران بحسب الصحيفة العبرية.

و بحسب صحيفة "بوسطن غلوب" الكندية و"بي بي سي". فيما يلي 7 معلومات عن وزير الخارجية الجديد، الذي عينه ترامب ليحل محل الوزير المقال ريكس تيلرسون، - عمره 54 عاما وبدأ حياته العسكرية عام 1986.

أصبح عضوا في مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2010 عن ولاية كنساس، وعمل في لجنة الاستخبارات بالمجلس، وعرف أنه من الصقور فيما يخص قضايا الأمن القومي.

لعب دورا كبيرا في تحقيقات الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية عام 2012.

انتقد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بقوة بسبب إبرام الاتفاق النووي مع إيران.

في يناير/ كانون الثاني 2017، تولى بومبيو منصب مدير الـ"سي آي إيه".

يقلل من شأن المعلومات حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب "بي بي سي".

يعد من صقور التيار المناوىء لروسيا، ويعارض إغلاق معتقل غوانتانامو، بحسب "بي بي سي".

يرى أن القائمين على التحقيقات في سجون الـ"سي آي إيه" وطنيون يقومون بواجبهم، في تعليقه على صدور تقرير مجلس الشيوخ حول التعذيب فيها.