ترامب يطرد مسؤولاً في «الخارجية» بعد تعليقه على إقالة تيلرسون

الثلاثاء, 13 آذار 2018 الساعة 21:52 | سياسة, عالمي

ترامب يطرد مسؤولاً في «الخارجية» بعد تعليقه على إقالة تيلرسون

جهينة نيوز:

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرد أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية من وظيفته اليوم (الثلثاء)، بسبب تصريحاته حول إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون التي بدت متعارضة مع رواية البيت الأبيض.

وصرح وكيل وزارة الخارجية المقال ستيف غولدشتاين لوكالة «فرانس برس»: «لقد كان (عملي في الوزارة) أعظم شرف في حياتي، وأنا ممتن للرئيس ولوزير الخارجية على هذه الفرصة، واتطلع للحصول على فترة راحة».

وأعلن ترامب في قوت سابق من اليوم، أنه عين مدير «وكالة الاستخبارات المركزية» مايك بومبيو وزيراً للخارجية ليحل محل تيلرسون، وإنه اختار جينا هاسبل نائبة بومبيو لتكون المديرة الجديدة للاستخبارات.

المصدر وكالات


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا