ترامب يقيل مساعده الخاص جون ماكنتي

الثلاثاء, 13 آذار 2018 الساعة 20:04 | سياسة, عالمي

ترامب يقيل مساعده الخاص جون ماكنتي

جهينة نيوز:

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعده الخاص جون ماكنتي، اليوم الثلاثاء 13 مارس / آذار، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"

ولفتت الصحيفة إلى أن مكنتي، قضي فترة كبيرة في عمله داخل البيت الأبيض، الذي تم اصطحابه خارجه، أمس الاثنين 12 مارس، بحسب اثنين من كبار المسؤولين في إدرة ترامب.

وقال مسؤول ثالث إن إقالة ماكنتي جرت لاعتبارات أمنية لم يتم الكشف عنها، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، رفضت التعليق معتبرة أنها لا تعلق قضايا وصفتها بـ"الشخصية".

ولفتت الصحيفة إلى أنها حاولت التواصل مع ماكنتي، لكنه لم يتثن لها الحصول على تعليق على إقالته.

وأعلن ترامب إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، وعين مدير الـ"سي آي إيه" خلفا له، في تدوينة نشرها على "تويتر".

المصدر Sputnik


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