مصدر: تيلرسون علم بإقالته عبر تغريدة ترامب ولا يعلم سبب الخطوة

جهينة نيوز:

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الدبلوماسية، الثلاثاء، إن الوزير ريكس تيلرسون علم بخبر إقالته عبر التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فقط.

وتابع قائلا إن تيلرسون لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي ولا يعلم بالضبط سبب الإقالة، لافتا إلى أنه (تيلرسون) سيشتاق لزملائه في الوزارة ونظرائه من حول العالم ممن عمل معهم،" لافتا إلى أن تيلرسون "ممتن للفرصة التي أتيحت له لخدمة بلاده ويتمنى التوفيق لخلفه بومبيو."

ويشار إلى أن ترامب نشر تغريدة الثلاثاء، قال فيها إن رئيس الاستخبارات المركزية، مايكل بومبيو، سيخلق تيلرسون كوزير للخارجية في الوقت الذي أعلن فيه عن تعيين جينا هاسبيل كرئيسة للاستخبارات وأول امرأة تتقلد هذا المنصب.

المصدر CNN