شركة " نايكي" تدخل على خط أزمة انتقال نيمار إلى ريال مدريد ؟!

جهينة نيوز:

سلطت تقارير صحافية إسبانية الضوء على الأزمة القائمة بين اللاعب البرازيلى نيمار دا سيلفا، وفريقه باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفة، على خلفية منع بيع نيمار أغلى لاعب فى العالم .

و دخلت على خط الأزمة شركة "نايكي" الأمريكية للملابس والمعدات الرياضية، حيث أعلنت عن استعداها لمساعدة ريال مدريد الإسباني مادياً، من أجل إتمام التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، من باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل.

لكن اللافت، أن الراعي الرئيسي لقميص ريال مدريد حالياً، هي شركة أديداس الألمانية، المنافسة لـ"نايكي" في الأسواق العالمية، إلا أن صحيفة آس الإسبانية كشفت السر وراء رغبة الشركة الأمريكية للدخول في هذه الصفقة.

وقالت آس، إن "نايكي" ترغب تمويل صفقة نيمار من أجل التقرب من إدارة ريال مدريد، التي ينتهي عقدها مع أديداس بحلول 2020 مع إمكانية التجديد لـ4 أعوام إضافية، وذلك من أجل خطف رعاية "نادي القرن" من الشركة الألمانية العريقة.

وذكرت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية إن نيمار يمارس ضغطا كبيرا على أمير قطر الذى يحاول منع باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفى من بيع أغلى لاعب فى العالم، بعدما ربطت عدة تقارير صحفية مهاجم برشلونة السابق بالعودة للدورى الإسبانى.

وأضافت الصحيفة أن موقف نيمار حتى الآن لم يكون واضحا حول تركه باريس سان جيرمان أم لا، ولا يزال يضع الأمور على الحبال، وهو ما يجعل موقف الشيخ القطرى صعب للغاية، خاصة بعد ملل نيمار من الفريق، وطلب من والده إيجاد مخرج له لأنه لا يريد اللعب فى هذا الفريق، فى الوقت الذى تعتبر الدوحة "نيمار" مسألة سيادة دولة، ولا يمكن أن تتركه ببساطة.

وكانت صحيفة الباييس الإسبانية شنت هجوما واضحا على قطر، وناصر الخليفى بشكل خاص، وقالت إن تنظيم الحمدين الإرهابى متورط فى جرائم غسيل أموال، وتمويل جماعات مسلحة، ويحاول من خلال التسلل إلى النشاط الكروى والرياضى تحقيق طموح سياسى مشبوه.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في صفقة قياسية تاريخية بلغت 222 مليون يورو، لكن تقارير صحافية فرنسية أكدت عدم سعادته مع نادي العاصمة، خاصة بعد الخروج المخجل من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد

المصدر وكالات