وزير الخارجية الأمريكي الجديد : تركيا دكتاتورية إسلامية استبدادية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تعين، مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في منصب وزير الخارجية الأمريكي، بدلاً من ريكس تيليرسون الوزير السابق؛ ووزير الخارجية الأمريكي الجديد يعرف بمواقفه الحادة تجاه كل من إيران وسوريا، كما سبق وأدلى بتصريحات شديدة اللهجة بخصوص تركيا حيث قال إنها "دكتاتورية إسلامية استبدادية"

وكان بومبيو قد نشر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شبّه فيها كلا من تركيا وإيران ببعضهما البعض، قائلًا: “كلاهما دكتاتورية إسلامية استبدادية”.

كما قال بومبيو إن الحكومة الإيرانية “ديمقراطية” بقدر ديموقراطية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من هو مايك بومبيو ؟

بومبيو الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرًا للخارجية، كان عضوًا في مجلس نواب ولاية كانساس، قبل أن يتولى منصب مدير مكتب الاستخبارات الأمريكية CIA.

وشارك بومبيو في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي؛ وكان أحد أهم أعضاء اللجنة المؤسسة للتحقيق في الهجوم الذي تعرضت له مدينة بنغازي الليبية في عام 2012، وأسفر عن مقتل عدد من الدبلوماسيين من بينهم السفير الأمريكي.

تخرج بومبيو في أكاديمية “West Point” العسكرية، بتفوق، حاصلًا على المركز الأول. وعمل ضمن وحدة الفرسان في الجيش. أمَّا حسب المعلومات المذكورة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الأمريكي، فقد كان موظفًا في دول الستار الحديدي قبيل هدم سور برلين.

وعندما رشحه ترامب لتولي منصب رئاسة جهاز الاستخبارات، قال: “إن مايك بومبيو خدم بلادنا بشرف. قضى حياته محاربًا من أجل أمن مواطنينا. وسيكون قائدًا استخباراتيا لا يقهر يحقق أمن أمريكا وحلفائها”.

وبعد أن أنهى عمله في الجيش الأمريكي، حصل على ليسانس في مجال القانون من جامعة هارفرد. وعين مديرًا لتحرير مجلة “Harvard Law Review”. كما عمل لفترة قصيرة محاميًا، ثم أسس شركة “Thayer Aerospace” المنتجة لبعض قطع الطائرات.

وفي 2010 وقبل اختياره للانضمام للكونجرس الأمريكي، عمل مديرًا لشركة “Sentry İnternational” التي تقوم بإنتاج المعدات المستخدمة على منصات البترول.