طفلة في الثالثة من العمر معروضة للبيع

جهينة نيوز:

في بادرة طريفة، عرضت البريطانية “زوي ويلز”، البالغة من العمر 22 عاماً، طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات للبيع على شبكة الإنترنت، وذلك حيث أنها استيقظت مبكرا وتسببت في حالة من الفوضى في جميع أنحاء المنزل في الليل.

كانت “زوي” قد قضت أربع ساعات كاملة، بحسب قولها لصحيفة “ذا صن” البريطانية، في تنظيف المنزل في الليلة السابقة، ولكنها استيقظت صباحا لتجد أن طفلتها فد استيقظت قبلها قبل بزوغ الفجر لتعيث فسادا في الشقة.

وتقول دارسة القانون في الجامعة المفتوحة إنها لم تكن تعرف هل تضحك أم تبكي عندما شاهدت الفوضى التي ارتكبتها “ايفي روز”، بعد أن تسللت من الفراش صباحا لترتكب جريمتها، وكان هناك ألعاب متناثرة، وسائل الاستحمام يغطي الأرضيات والحمام وقد تلطخ الحوض وغرفة المعيشة والكتب، والطعام كان جزءا لا يتجزأ من السجاد.

وكتبت الأم “زوي” الإعلان المزيف المضحك الذي عرضت فيه ابنتها المشاكسة للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل سلامة المنزل، و دعت المشترين المحتملين إلى إرسال بريد إلكتروني.

وقالت “زوي” من تيلفورد: “لم أستطع تصديق ذلك عندما مررت وشاهدت الفوضى، لقد قضيت وقتًا طويلاً في اليوم السابق لأنظف المنزل”، مضيفة: “استيقظت في السادسة والنصف، وكان الأمر يبدو وكأن قنبلة قد أصابت المنزل”.

وتضيف “زوي”: “كنت قريبة جدًا من البكاء، ولكن عليك أن تضحك، إنها الطريقة التي أتعامل بها مع الأشياء”، لافتة: “لقد استغرق الأمر مني كل اليوم تقريبًا حتى أعيده إلى حالته”.