تيلرسون لا يعرف سبب إقالته من منصبه ولم يتحدث مع ترامب!

جهينة نيوز

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة، ستيف غولدستين، أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، لا يعرف سبب إقالته من منصبه، موضحا أنه لم يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال غولدستين في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "تيلرسون لم يتحدث مع ترامب، ولا يعرف سبب إقالته من منصبه"، متابعا "كانت فترة خدمته وزيرا للخارجية فرصة جيدة ومثمرة".

وأضاف غولدستين أن تيلرسون "لا يزال يؤمن بقوة أن الخدمة العامة عمل ونداء نبيل".

وأكد ترامب على "تويتر" أن بومبيو سيصبح وزيرا للخارجية وشكر تيلرسون على خدماته.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو وزيرا للخارجية ليحل محل ريكس تيلرسون وإنه اختار جينا هاسبل نائبة بومبيو لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.

سبوتنيك