ترامب يكشف الهدف من التغييرات في الخارجية وجهاز الاستخبارات المركزي؟

جهينة نيوز

أفاد متحدث للبيت الأبيض أن التغييرات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخارجية وجهاز الاستخبارات المركزية يعود إلى رغبة الرئيس في تشكيل فريق جديد قبل بدء التفاوض مع كوريا الشمالية.

وقال المتحدّث لوكالة "سبوتنيك"، "الرئيس أراد التأكد أنّه سيكون لديه فريق جديد قبل بدء المحادثات المرتقبة مع كوريا الشمالية، وكذلك المحادثات المختلفة في مجال التجارة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه اختلف مع وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وقال في تصريح صحفي مقتضب، "لقد كنّا متوافقين في الواقع، لكننا اختلفنا على أمور. عندما تنظر إلى الصفقة الإيرانية، أعتقد أنها رهيبة، فيما اعتقد هو أنها مقبولة. أردنا إما أن نخرج من الاتفاق أو نعدله، ولكن موقفه كان مختلفا. بالنتيجة فنحن لم نفكر بنفس الطريقة".

من جهتها قالت رويترز إن ترامب صرح بأنه ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على نفس الموجة دائما. وكان الرئيس ترامب قد أعلن عبر مدونته في "تويتر"، قبل قليل، عن إقالته لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، مشيرا إلى أنه سيعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو.

وأكد ترامب على "تويتر" أن بومبيو سيصبح وزيرا للخارجية ويشكر تيلرسون على خدماته.

وبحسب رويترز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو وزيرا للخارجية ليحل محل ريكس تيلرسون وإنه اختار جينا هاسبل نائبة بومبيو لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.