مسعود أوزيل جدد مع أرسنال والسبب.؟!

جهينة نيوز:

تحدث اللاعب الالماني في صفوف نادي ​ارسنال​ الانكليزي ​مسعود أوزيل​ عن الاسباب التي دفعته للتوقيع على عقد جديد مع نادي ارسنال الانكليزي بعد ان كثرت الاحاديث في الفترة الاخيرة عن رغبة اللاعب بترك فريقه الانكليزي.

وفي حديث نشرته صحيفة مترو الانكليزية قال اوزيل:"الحديث مع عائلتي كان له دورا اساسيا في اقناعي للاستمرار مع الفريق الانكليزي وبتوقيعي عقد طويل الامد مع ارسنال". وأضاف:" تحدثت مع ادارة النادي واخبرتهم انني سعيد جدا في النادي لقد وقعت الآن ، أنا سعيد جدا".

وختم :"زملائي في الفريق ساعدوني كثيرا من اجل ان اخذ القرار الصحيح، لدي الكثير من الأهداف هنا مع الفريق ، وأريد الوصول إليها مع هذه المجموعة".