إنفوغرافيك.. العالم "يغرق" في التكنولوجيا

جهينة نيوز:

الاتجاه نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية بصورة متزايدة أو "الرقمنة" يعمل على ترابط العالم وتواصله بشكل أكبر، الأمر الذي يساهم في جعل عالمنا أقرب وأصغر من أي وقت مضى.

فمع بداية العام 2018، أصبح ثلثا سكان العالم، البالغ عددهم 7.6 مليار نسمة، يمتلكون أجهزة هاتف نقالة أو محمولة، نصفهم على الأقل يستخدمون الهواتف الذكية.

بالمقارنة، فإن نصف سكان العالم لديهم اشتراك في خدمة الإنترنت أو يمكنهم الوصول إليها، بحسب البيانات التي كشفت عنها مؤسسة "هووتسويت" و"نحن اجتماعيون".

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، ثمة 3 مليارات نسمة على الأقل يستخدمونها عبر أجهزة هواتفهم.

وتفيد دراسات حول التوجهات الرقمية إلى أن عدد الاجهزة المتصلة بالإنترنت في العام 2015 بلغت 25 مليار جهاز، مع العلم أن عدد سكان العالم بلغ في ذلك العام 7.2 مليار نسمة، وبكلمات أخرى فقد بلغ عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت 3.47 لكل شخص على الأرض.

وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم سيتجاوز 7.6 مليار نسمة في العام 2020، ويقدر عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت في ذلك العام بحدود 50 مليار جهاز، أي بمعدل 6.58 جهاز لكل إنسان