بالصور.. العثور على معمل تركي الصنع لصك العملة الخاصة بتنظيم "داعش" الإرهابي بريف دير الزور

الثلاثاء, 13 آذار 2018 الساعة 16:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. العثور على معمل تركي الصنع لصك العملة الخاصة بتنظيم

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