النفط يرتفع بسبب تعطل إمدادات ليبية

جهينة نيوز

ارتفع النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت ليبيا إن تحميلات الخام في ميناء رئيسي توقفت، مما بدد انخفاض الأسعار في وقت سابق بسبب أدلة على الزيادة المستمرة في إنتاج النفط الخام الأمريكي.

وقال موقع إلكتروني ليبي إن جميع التحميلات في ميناء الزاوية لتصدير النفط، والذي يصدر 308 آلاف برميل يوميا من النفط من حقل الشرارة، توقفت بسبب إضراب. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 65.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.67 دولار، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 17 سنتا إلى 61.53 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان نحو واحد بالمئة، أمس الاثنين، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الإنتاج من حوض صخري سيبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في أبريل/ نيسان.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير شهري، يوم الاثنين، إن من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط الخام الأمريكي من تكوينات صخرية كبيرة بواقع 131 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان بالمقارنة مع الشهر السابق ليصل إلى مستوى قياسي قدره 6.95 مليون برميل يوميا.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة متجاوزا 11 مليون برميل يوميا في أواخر العام الجاري لتنتزع المركز الأول عالميا من روسيا.