محاولة إغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية خلال زيارة له الى غزة

جهينة نيوز

قال المتحدث الرسمي باسم الداخلية، إياد البزم، إن انفجارا وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء، في منطقة بيت حانون، شمال قطاع غزة، لم يسفر عن إصابات، والموكب استمر في طريقه لاستكمال الفعاليات المقررة اليوم، والأجهزة الأمنية تحقق في ماهية الانفجار.

وأورد تلفزيون فلسطين الرسمي، اليوم الثلاثاء، بأن الانفجار أسفر عن وقوع 7 إصابات، حيث استهدفت المنفذون موكب الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، لدى مرورهما عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، بإطلاق النار بعد تفجير عبوة ناسفة.

و قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الموكب واصل طريقه للمشاركة في فعاليات افتتاح محطة التحلية في القطاع، حيث قام الحمد لله بإلقاء كلمة قال خلالها: "ما حدث معنا اليوم لن يدفعنا للتراجع بل للإصرار على إنهاء الانقسام".

وأضاف: "أقول لحركة حماس إن المؤامرة كبيرة لفصل غزة عن الضفة والقدس"، مؤكدا: "سأعود إلى قطاع غزة قريبا، ومن لا يعجبه الأمر فليشرب من ماء البحر".

من جهته، حمل اللواء ماجد فرج حركة حماس مسؤولية عملية التفجير، قائلا: "إن المتهم هو من يسيطر على هذه الأرض ويحفظ أمنها"، وأضاف: "إنه عمل مدان وجبان ولن يؤثر على المشروع الوطني بقيادة الرئيس محمود عباس".

فيما أصدت الجبهة الشعبية بياناً أدانت في الحادث وشددت الجبهة على أن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله على خطورته، يجب أن لاّ يؤدي إلى انعكاسات سلبية على جهود تحقيق المصالحة، بل أن الاستهداف يؤكد الحاجة العاجلة إلى إنجازها وإنهاء الانقسام بكل تعبيراته، وفي مقدمة ذلك توحيد مؤسسات السلطة بما فيها الأمنية وفق الاتفاقيات الموقعة، لقطع الطريق على أعداء شعبنا، وكل المتضررين من المصالحة والمتربصين لإفشالها.

الحمد لله بإلقاء كلمة قال خلالها: "ما حدث معنا اليوم لن يدفعنا للتراجع بل للإصرار على إنهاء الانقسام".

وأضاف: "أقول لحركة حماس إن المؤامرة كبيرة لفصل غزة عن الضفة والقدس"، مؤكدا: "سأعود إلى قطاع غزة قريبا، ومن لا يعجبه الأمر فليشرب من ماء البحر".

من جهته، حمل اللواء ماجد فرج حركة حماس مسؤولية عملية التفجير، قائلا: "إن المتهم هو من يسيطر على هذه الأرض ويحفظ أمنها"، وأضاف: "إنه عمل مدان وجبان ولن يؤثر على المشروع الوطني بقيادة الرئيس محمود عباس".

فيما أصدت الجبهة الشعبية بياناً أدانت في الحادث وشددت الجبهة على أن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله على خطورته، يجب أن لاّ يؤدي إلى انعكاسات سلبية على جهود تحقيق المصالحة، بل أن الاستهداف يؤكد الحاجة العاجلة إلى إنجازها وإنهاء الانقسام بكل تعبيراته، وفي مقدمة ذلك توحيد مؤسسات السلطة بما فيها الأمنية وفق الاتفاقيات الموقعة، لقطع الطريق على أعداء شعبنا، وكل المتضررين من المصالحة والمتربصين لإفشالها.