روسيا تكشف عن نية واشنطن إستهداف دمشق و تتوعد بالرد

الثلاثاء, 13 آذار 2018 الساعة 15:12 | سياسة, عالمي

روسيا تكشف عن نية واشنطن إستهداف دمشق و تتوعد بالرد

جهينة نيوز

قال رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف إن المسلحين السوريين يعدون استفزازا باستخدام مواد كيميائية في سوريا، وذلك لتبرير ضربة أمريكية على دمشق.

وأضاف أنه تتوفر لدى روسيا معلومات موثوقة حول إعداد المسلحين لعملية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين لتظهر كمل لو أن القوات الحكومية السورية هي التي نفذتها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تخطط لاتهام القوات السورية بعد ذلك باستخدام الكيميائي.

وتابع: "وردا على ذلك تخطط واشنطن لقصف صاروخي على مواقع حكومية بدمشق".

و قال غراسيموف أن روسيا سترد على أي عملية تهدد أمن قواتها العاملة في سورية.

يتبع


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