مروحية أمريكية تخرق الأجواء الروسية في واشنطن

جهينة نيوز

قامت مروحية أمريكية بالتحليق في محيط السفارة الروسية في واشنطن مسلطة ضوء قوي على مبنى السفارة.

هذا و رصد دبلوماسيين روس في السفارة الروسية في الولايات المتحدة الامريكية وجود مروحية مجهولة الهوية فوق اراضي البعثة الروسية و ذلك بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للسفارة الروسية على تويتر.

و علقت السفارة ساخرة على الحادث: ماذا ستقول السلطات الامريكية الآن هل هو عطل غير متوقع لمعدات الملاحة وسط العاصمة الامريكية.؟ أو محاولة يائسة أخرى للعثور على آثار التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية".

و نشرت السفارة صورة المروحية المجهزة بكشاف ضوئي قوي يسلط الضوء بإتجاه مبنى البعثة الروسية.