الجيش يبسط سيطرته الكاملة على حي القدم الدمشقي

جهينة نيوز

تنفيذاً لاتفاق سابق بين الجيش ومسلحي حي القدم جنوب دمشق خرجت عدد من الحافلات الكبيرة يرافقها حافلات صغيرة تحمل على متنها اكثر من 1000 شخص بينهم اكثر من 300 مسلح من ميليشيا "اجناد الشام" والباقي افراد اسرهم من الحي باتجاه محافظة إدلب.

وقال الاعلام الحربي واثناء دخول الجيش السوري لاستلام نقاط المسلحين الخارجين من "القدم" والمتاخمة لـ منطقتي "الحجر الأسود والعسالي" تسللت مجموعات "داعش" انطلاقا من مواقعها في حي الحجر الاسود الى نقطتين من اصل اربع نقاط اخلاها المسلحون، ليقوم الجيش السوري بعمل معاكس تمكن فيه من بسط سيطرته على النقاط الاربعة التي تمتد من جنوب الحجر الاسود وصولا الى جنوب منطقة العسالي، بالإضافة لاستهداف سلاحي الجو والمدفعية تمركزات "داعش" في الحجر الأسود و مخيم اليرموك بعدد من الغارات والرمايات المدفعية ،احدها استهدفت ما يمسى "المحكمة الشرعية" التابعة لمسلحي "داعش" مما ادى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

الإعلام الحربي المركزي