المنتجات الشعبية بغرفة نوم الطفل تزيد خطر موته

جهينة نيوز:

قالت منظمة خيرية معنية بمتلازمة موت الرضع المفاجئ إن المنتجات الشعبية المرتبطة بغرفة نوم الطفل وسريره قد تزيد خطر موت الرضيع.

وضمن أسبوع النوم الآمن كشفت منظمة "لولابي ترست" (Lullaby Trust) في بريطانيا أن أمورا مثل الوسائد والأغطية وأي شيء يؤدي لربط الطفل في مكانه لا تتوافق مع إرشادات النوم الآمنة ويمكن أن تشكل خطرا على الرضع تحت عمر 12 شهرا.

ويرجع ذلك إلى أن تلك الأشياء قد تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة لدى الطفل أو احتمال إعاقة مجرى الهواء لديه إذا ما تدحرجت أو أصبح وجه الطفل مغطى بها.

وتشير الدراسات إلى أن أفضل طريقة لتقليل خطر موت الرضيع هي نومه على سطح ثابت ومستقر.

وقدمت المنظمة الخيرية نصائح لحماية الطفل من متلازمة موت الرضع:

وضع الطفل دائما على ظهره للنوم.

عدم التدخين أثناء الحمل وبعد الولادة وإبعاد الطفل عن الدخان.

إرضاع الطفل رضاعة طبيعية.

وضع الطفل لينام في سرير أطفال منفصل أو في نفس غرفة نوم الأم خلال الأشهر الستة الأولى.

استخدام مرتبة ثابتة ومسطحة ومقاومة للماء وفي حالة جيدة.

بالمقابل:

يمنع النوم على أريكة أو في كرسي مع الطفل.

يمنع نوم الأم أو الأب في نفس السرير مع الطفل إذا كان الشخص يدخن أو كان مرهقا للغاية، أو إذا كان الطفل قد ولد قبل الأوان أو كان منخفض الوزن عند الولادة)

يمنع تغطية وجه الطفل أو رأسه أثناء النوم.

يمنع استخدام فراش فضفاض لأنه قد يلتف حول الطفل ويخنقه.

يمنع ترك الطفل ليصبح ساخنا جدا (ترتفع درجة حرارته(

يجب إزالة جميع الوسائد والفراش الناعم والألعاب الناعمة من سرير الطفل".