بريطانيا تخطط لمهاجمة روسيا بفيروس كومبيوتر

جهينة نيوز

نقلت صحيفة التايمز عن مصدر بارز في مجلس وزراء بريطانيا قوله، إن حكومة بلاده قد تفكر بشن هجوم سيبراني سري ضد روسيا ردا على حادث تسميم العقيد الروسي المنشق سيرغي سكريبال.

وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة البريطانية للصحيفة، إن استخدام برامج المتسللين كرد فعل لحادث سالزبوري قد يكون "خيارًا معقولًا للغاية". واعتبر أن "العمليات الخبيثة في شبكات الكمبيوتر يمكن أن تصل إلى الترسانة (من الوسائل الممكنة)، ويمكن النظر في استخدامها أو حتى من المحتمل جدا أنه تم (اختيارها)".

ووفقاً للصحيفة، فإن وزارة الدفاع في بريطانيا ومركز الاتصالات الحكومية في المملكة (GCHQ) تسرّعان في تطوير برنامج إلكتروني خبيث مشترك (فيروس). ولاحظت الصحيفة أن العمليات الإلكترونية ضد روسيا "قد تشمل هجومًا على شبكات الكمبيوتر والمواقع الإلكترونية الخاصة بالكرملين التي تنشر (أخبارًا مزيفة) و(منتجات) إلكترونية للمؤسسات التي يتم التحكم فيها عبر الإنترنت وتدعمها الدولة".

وتم العثور على سكريبال وابنته يوليا يوم 4 مارس في حالة غيبوبة في سالزبوري. وادعت الحكومة البريطانية، أنه تم تسميمهما بغاز الأعصاب من صناعة روسية. وأصيب معهما ضابط شرطة بريطاني كان على ما يبدو مكلفا بحمايتهما.

ومنحت بريطانيا حق اللجوء لسكريبال بعد تبادل العملاء بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، عندما تم إعادة عشرة أشخاص إلى روسيا، بما في ذلك آنا تشابمان.