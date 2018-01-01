وفاة الممثل الكويتي «عبدالله الباروني» عن عمر يناهز 44 عاماً !

الثلاثاء, 13 آذار 2018 الساعة 12:52 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

وفاة الممثل الكويتي «عبدالله الباروني» عن عمر يناهز 44 عاماً !

جهينة نيوز:

توفي صباح اليوم الثلاثاء وبشكل مفاجئ الممثل الكويتي ​عبدالله الباروني​ عن عمر ناهز 44 عاماً، فيما سيوارى جثمانه الثرى عصراً في مقبرة الصليبخات الكويتية.

وحيث أثار خبر وفاته صدمة كبيرة في الوسط الإعلامي والجماهيري الكويتي، وضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالرسائل والكلمات التي عبرت عن الصدمة والحزن الذي يعيشه الشارع الكويتي نتيجة هذه الفاجعة المؤلمة .

وقبل إعلان وفاته لم يكن معروفاً عن الباروني إصابته بأي مرض حيث كان هذه الأيام مشغولاً بالعمل على مسلسل كان من المفترض عرضه في رمضان.

ولد الباروني في الـ 9 من أكتوبر 1973، وبدأ رحلة التمثيل عام 1997، وفي جعبته ما لا يقل عن 50 عملًا تلفزيونيًا ومسرحيًا.


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