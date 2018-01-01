مدرب منتخب ألمانيا: لن نقاطع كأس العالم 2018 ونحلم بالتتويج

جهينة نيوز

صرح مدرب المنتخب الألماني بكرة القدم يواكيم لوف، بأن مشاركة ألمانيا في مونديال 2018 المقرر صيف العام الجاري في روسيا، لا يعني تأييدها لسياسة البلد المضيف أو التضامن معه.

وأضاف لوف بأن ألمانيا لن تقاطع البطولة، وبأن ذلك لا يعني تأييدنا لسياسة الدولة المستضيفة، بغض النظر عن المكان الذي نلعب فيه فإننا ندافع عن قيمنا قيم مثل التنوع والانفتاح والتسامح، بحسب ما صرحت به صحيفة "بيلد" الألمانية.

وحول ما يريده عشاق المنتخب الألماني من منتخبهم، قال لوف: "إن الملايين من الألمان ومن عشاق المنتخب يريدون بأن يتوج المنتخب بلقب البطولة، وهذا ما سنعمل لأجله، وسنعمل على جلب الكأس مرة ثانية إلى ألمانيا، كما سنكون منضبطين داخل وخارج الملعب، ولكن قبل كل شيء سنكون أبطال العالم مرة أخرى وهذا هو حلمنا".