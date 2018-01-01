فيدرر يهزم كراينوفيتش في بطولة إنديان ويلز للتنس

جهينة نيوز

احتاج روجر فيدرر المصنف الأول عالميا إلى أقل من ساعة واحدة للفوز على فيليب كراينوفيتش في بطولة إنديان ويلز للتنس ليبلغ الدور الرابع يوم امس الاثنين.

واضطر فيدرر للعب لليوم الثالث على التوالي بعد تأجيلات بسبب الظروف الجوية ولم يتأثر اللاعب السويسري البالغ عمره 36 عاما بذلك الأمر وفاز على منافسه الصربي 6-2 و6-1 في أول مواجهة بين اللاعبين.

وسيطر فيدرر، الذي تراجع مستواه بعض الشيء خلال اللقاء الذي تأثر بالأمطار في الدور الثالث أمام فيدريكو ديلبونيس، على اللقاء وفاز بنسبة 89 بالمئة من نقاط إرساله الأول كما سجل ستة إرسالات ساحقة وارتكب خطأ مزدوجا واحدا.

ولم يجد كراينوفيتش حلا لضربات إرسال فيدرر وأنهى المباراة بعدما سجل 31 نقطة فقط من أصل 93 نقطة خلال المواجهة.

وفي ظل قرار رفائيل نادال وستانيسلاس فافرينكا وآندي موراي بعدم المشاركة وخروج نوفاك ديوكوفيتش وانسحاب كي نيشيكوري فإنه من الناحية النظرية يبدو فيدرر مرشحا لإحراز اللقب للمرة السادسة.

ورغم العروض القوية أكد فيدرر أن تركيزه ينصب على المباراة التالية فقط.

وقال فيدرر للصحفيين”لا يمكن التفكير في قبل النهائي والنهائي والتكهن باللاعب الذي يمكن مقابلته.

”أعتقد أن هذا سيعد خطأ. أنا أسير بشكل جيد الآن وأريد الحفاظ على ذلك. يجب أن أحافظ على جديتي“.

وسيلعب فيدرر يوم الأربعاء مع الفرنسي جيريمي شاردي الذي أطاح بمواطنه أدريان مانارينو.

رويترز