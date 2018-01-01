ترامب يمدد العقوبات ضد ايران

جهينة نيوز

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قد مدد العقوبات ضد إيران، المفروضة بموجب المراسيم التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الأعوام 1995 و 2010 و 2012-2013.

و تم تمديد العقوبات حسب "سبوتنيك" لمدة عام، بدءا من 15 آذار/مارس 2018 ، عندما تنتهي المدة السنوية من تطبيقها، وأوضح البيت الأبيض أنه فيما يتعلق بأسباب تمديد العقوبات "إجراءات وسياسات الحكومة الإيرانية، بما في ذلك تطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان".

وفي سياق متصل، كان ترامب قد أعلن خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ستخرج من الاتفاق النووي مع إيران، إذا لم توافق فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على "تغييرات جوهرية".

ووفقا لصحيفة "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم تذكر اسمهم، قال ترامب: "في الوقت الحالي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، يطرحون فقط "تغييرات تجميلية" (على الاتفاق مع إيران) وهي غير مرضية، نريد "تغييرات كبيرة" بالصفقة نفسها، وليس اتفاقيات إضافية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية".