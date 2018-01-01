بورصة دمشق تحقق 51 مليون ليرة

جهينة نيوز

ارتفع حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية فيما انخفضت قيم التداول عن جلسة يوم أمس الاثنين حيث أغلقت على حجم تداول 98 ألف سهم موزعة على 136 صفقة بقيمة تداولات بلغت 51 مليون ليرة.‏

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 26 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6188 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.43%.‏

وكان لسهم بنك قطر الوطني- سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 40ألف سهم بقيمة تداول 19مليون ليرة من خلال 32 صفقة ليغلق سهمه على سعر 486 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.78%، ومن ثم جاء بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 9 آلاف سهم بقيمة تداول 11 مليون ليرة من خلال 23 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1325 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.68%، تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول 12ألف سهم بقيمة تداول 8 ملايين ليرة من خلال 25 صفقة ليغلق سهمه على سعر 684 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.28%.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الشركة السورية الوطنية للتأمين، بنك الشرق، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.