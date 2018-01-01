أبراج يوم الثلاثاء 2018/3/13 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٣/ ٣: صادق مخلص عاطفي شخصي مستقر، الحب محرك رئيسي لحياته الثقة نقطة انطلاقه، احيانا فضولي وعصامي المال عنده وسيلة وليس غاية، عاشق لمصالحه الشخصية، مسؤولية كبيرة هذه السنة وهي مرتبطة بالعمل الدؤوب والمتأني، انفراج مالي من خلال مكافأة او إرث، امور قانونية من العام الماضي تحصل عليها في ٢٠١٨ وتأخذ حلا في الاشهر القادمة، لا تضيع عملك هذا العام ترقية ومنصب اذا كان وضعك يسمح، التفاؤل يرافقك دائما

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تنشط في دائرة علاقاتك الاجتماعية، تكثر واجباتك ويلتف حولك البعيد والقريب، تحصل على نتيجة مرضية لامور سابقة، بامكانك ان تلم الشمل وتعزز علاقاتك لتحصل على فرصة ومساعدة من الاصدقاء، استغل هذا اليوم فوضعك رائع ويحسدك احد عليه، احتفظ باوراقك الرابحة

الثور: نهار متعب، لديك التزام بعمل وتحاول تقديم أداء جيد لذلك اهتم بالتفاصيل والعصبية لا تتهرب من واجباتك، لا تهرب ولا تدخل بنقاشات ما منها فائدة، كن متيقظا ودعم صورتك ومركزك الاجتماعي، انتبه من التصرفات العشوائية لانك ستعطي اهتمام اكثر للعمل، الإرادة والعمل من اختصاصك

الجوزاء: يوم مناسب لتطرق أبواب لصالحك وتكون تحت الاضواء من خلال اتصال مهم او سفر او تعامل مع قضية تخص أوراق رسمية او امور ادارية، ترتبط أحداثك بالامور التي فيها وجهات نظر وفيها تواصل وعروض مغرية وعلاقات عامة، عندك حلم يتحقق اليوم، مساعدة بعيدة في الطريق اليك

السرطان: تجيد الإقناع لدرجة كبيرة، تتوصل لتغيير أفكار بسبب لطف وحنان وشفافية، تستثمر كل لحظة على صعيد امر مالي تقوم بتسديد فواتير، كلامك فيه فضة وحكمة وتكون النتائج لصالحك، تدفع فواتيرك واستحقاقاتك وللبعض مرافقة مريض

الأسد: بما ان القمر بالدلو تجيد الإقناع لدرجة كبيرة، تتوصل لتغيير أفكار بسبب لطف وحنان وشفافية، تستشير الاصدقاء ويكون عندك شراكات، اعط فرصة لشريكك كي يتكلم وكن ديبلوماسي حتى لو ظهرت عراقيل وعلامات العتب، كن في طور تعزيز العلاقات المشتركة وكن حذرا

العذراء: نهار مضغوط بالعمل حاول إنهاء واجباتك المتراكمة وخاصة الاعمال المهمة، قلبك قوي حتى تنهي مهامك وتحقق ربح وفائدة، يوم للتغييرات والتنقلات وتلتقط أنفاسك بصعوبة بسبب ضغط العمل، غذاؤك وصحتك هما الاساس، على الرغم من المنعطفات العابرة في محيط عملك تجد احدا يساعدك، اطلب مساعدة، يوم جيد للغذاء والرياضة والصحة

الميزان: تتقبل المشاكل بهدوء نهار فيه واقعية ونشاط، محب لعلاقاتك مع الأخرين فيها صدر رحب، نهارك مصحوب بأخبار وتفاؤل، الحظ معك وتكون قادر على ايصال صوتك

العقرب: تركز على امور بيتية عقارية شخصية لذلك حسن من شعبيتك بدعم من العائلة، حاول ان تكون لطيف وتحاشى الفوضى، لا تقع فريسة صراع داخلي لان نهارك فيه مشكلة بسبب عطل او تصليحة، حاول ان تكون هادئا ومع العائلة حتى يتعاونوا معك لانك معطاء

القوس: نهار إيجابي للدعوات والسفريات، زيارات وسفرة قصيرة، تتلقى دعوة لمشاركة، تنشغل لاسباب مهنية تسهل الموضوع مع محيطك، فرص عظيمة تحقيق امل قديم تسعد به، تكسر حاجز مع الطرف الاخر نشاطات مقابلات اتصالات تظهر عندك

الجدي: اتكل على حدسك وطبعك فاليوم انت صائب وجريء، تخلق مسافات بينك وببن الاخرين حتى تتوصل لفرصة مالية، تكره ان تكون شكاكا بالاخرين لذلك تفرض عليك بعض الامور التصرف بحذر، لا تضيع اموالك بامور غير مضمونة، اهتم بحقوقك اكثر من العادة لان جوك مالي اليوم، فرصة مالية في الطريق اليك

الدلو: القمر ببرجك، ديناميكي ونشيط تحب الوصول لهدفك يغلب عليك روح القيادة تاخذ دور بالمقدمة، نهارك فيه تجدد ومواجهة لكل ما هو قديم، خبر يغير خططك التي رسمتها، حاول ان تجعل الحظ قريب منك لان نهارك قوي، وضعك جيد قوة وطاقة وسيطرة، النتيجة مضمونة لان القوة لك

الحوت: ابتعد عن الاعمال الجديد ولا تدخل ميدان المنافسة ولا تترك الغيرة تؤثر فيك، تقطع خطوات وتكون منفتح امام الاخرين، حاول ان تقتنع وابتعد عن امور تحتاج جهد جسماني ولا تتخطى حدودك وتحفظ في خطواتك، انتظر حتى يصل القمر لبرجك لتفتح الصفحات، تستقطب الناس من حولك حتى تخرج من الحساد والنميمة