كاميرون دياز تعتزل التمثيل نهائيا

جهينة نيوز:

أعلنت الممثلة الأميركية العالمية كاميرون دياز عن اعتزالها التمثيل السينمائي والتلفزيوني نهائيا

و عزت دياز اعتزالها إلى شعورها بالتعب والإرهاق والرغبة في أخذ قسط من الراحة مع عائلتها و تخصيص كل وقتها لزوجها الموسيقي بنجي مادن البالغ من العمر 39 عاماً والذي يصغرها بستّ سنوات.

وفي السياق نفسه، أعلنت صديقة دياز، التي تدعى سلمى بلير، أن صديقتها النجمة سئمت من صناعة الأفلام ولا تنوي العودة أبداً إلى الشاشة الكبيرة.

ويشار إلى أن دياز توقفت فعلياً عن المشاركة في الأعمال السينمائية بعد إطلاق فيلمها الأخير "آني" عام 2014، والذي أدّت فيه دور "الآنسة هانيغان