قمة تركية إيرانية روسية حول سوريا في أبريل

الثلاثاء, 13 آذار 2018 الساعة 00:14 | سياسة, عالمي

قمة تركية إيرانية روسية حول سوريا في أبريل

جهينة نيوز:

أعلنت أنقرة عن احتضانها لقمة روسية - إيرانية - تركية لبحث الوضع في سوريا الشهر القادم

و قال متحدث باسم الحكومة التركية إنه تم تحديد الرابع من نيسان/ أبريل كموعد لقمة ستجمع رؤساء تركيا، وإيران، وروسيا للتباحث حول الوضع في سوريا.

قال نائب رئيس الوزراء، متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، في تصريحات أعقبت اجتماعا لمجلس الوزراء، "القمة الثلاثية بين إيران، وروسيا، وتركيا ستعقد في 4 نيسان في مدينة إسطنبول".

وتعتبر روسيا، وتركيا، وإيران دولا ضامنة لعملية السلام في سوريا وكذلك مسؤولة عن مراقبة مناطق خفض التصعيد الأربع. .


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