احتفالية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.. (سورية مستمرة بنسائها المبادرات)

جهينة نيوز-مختار سلهب

تعرضت الكثير من دول العالم لحروب وكانت أشرسها في سورية ولحق بالمرأة السورية الضرر الأكبر لأنها فقدت استقرار أسرتها الصغيرة إما باستشهاد زوجها أو ابنها أو شقيقها أو ابنتها أو هجرت من منزلها ....الخ ولكنها كانت الأقوى ما دفع بالجمعيات والمنظمات الدولية والفعاليات المتخصصة بالشأن الإنساني والخيري لمساندتها وبرز دور صندوق الأمم المتحدة للسكان unfpaالذي لحظ التجاوب والتفاعل المجتمعي السوري وتقبل الظروف والتأقلم والانتفاض على غير المألوف ومواكبة التغيرات الجيدة .

بين عيدين

بعض الفعاليات العاملة في مجال العناية بالمرأة والاهتمام بدورها الاجتماعي بمناسبة يوم المرأة العالمي المصادف في الثامن من آذار وعيد الأم في الحادي والعشرين من الشهر ذاته والتي يتخللها عيد المعلم الذي يغلب عليه العنصر الأنثوي في التعليم وتحت شعار (سورية مستمرة بنسائها المبادرات)وهو بداية احتفالية بالمرأة تستمر ستة عشر يوماً بين عيدين للمرأة ومن هذه الفعاليات جمعية ومراكز نور للمرأة nfrd في دمشق والسويداء وريفهما وجمعية دير مار يعقوب المقطع msjm في قارة والقلمون وحلب وجمعية التميز من دمشق ومركز الإغاثة والتنمية RDC في دمشق وحمص ومصياف بريف حماة والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية SSSD في حماة وحلب وجمعية البتول في طرطوس وجميعها نفذت وتنفذ حالياً مشروعات تهم للمرأة في هذه المناسبة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتتضمن العديد من الاحتفالات والأنشطة .

مهارات

وتقول سوزان قسام من جمعية مراكز نور للمرأة إن الأنشطة تناولت خلق فرص عمل متنوعة ودورات التدريب على مهن ومهارات تهم المرأة وخاصة التي تقوم برعاية أسرة فقدت معيلها عبر المشاركة برسم لوحات جدارية تم تنفيذها في بلدة صحنايا وأشرفيتها بريف دمشق ومعارض لرسوم وفن الكاريكاتير في السويداء وجلسات توعية في المناطق الريفية بريف دمشق في الحسينية والزاهرة وجديدة عرطوز والفضل مع الإشارة الى أن هذه الأنشطة مستمرة منذ عامين على التوالي من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروعات دعم المرأة والشباب .

دورات مهنية

وتضيف قسام إن البرنامج يتعاون مع الجمعيات والمراكز التي تعنى بالمرأة لتحقيق فوائد متعددة عبر المراكز الآمنة للنساء من بينها دورات التأهيل المهني كالخياطة والتطريز والحلاقة والحاسوب يضاف لها التعليم من محو الأمية حتى اللغات وخدمات الصحة والدعم النفسي وإدارة الحالات الخاصة والمساعدة في علاجها وتعافيها وتقديم الاستشارات القانونية والتثقيف الصحي والاجتماعية والأسري .

جلسات توعية

ويقول مدير برنامج دعم المرأة في مركز الإغاثة والتنمية باسم هنا إن

مراكز دعم المرأة التابعة لمركز الإغاثة و التنمية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية قامت بالعديد من النشاطات والجلسات الهادفة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و استهدفت النشاطات مناطق وأرياف

مسكنة بريف حلب وسلحب بريف حماة والقصير وقرية أم جامع بريف حمص وجديدة عرطوز بريف دمشق وتخللت النشاطات جلسات توعية و إرشاد نفسي وقانوني يوضح دور المرأة الكبير في المجتمع السوري حيث بينت احدى المستفيدات أنها تسعى مع غيرها دائما لإثبات أنّ المرأة كائن له قيمته المعتبرة في المجتمع والتي لا يمكن لأحد أن ينتقص منها و سنبقى أقوياء لنساهم في إعادة إعمار وطننا.

الحد من العنف

وأكدت يارا رستم المعنية بمشروع دعم المرأة في جمعية البتول إن مركز دعم المرأة في المنطار بمحافظة طرطوس تم بموجب اتفاقية بين جمعية البتول للخدمات الانسانية وصندوق الامم المتحدة للسكان في سورية لخدمات الاستشارة القانونية والدعم النفسي الاجتماعي والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي بإشراف اخصائيات تقمن بجلسات توعية ومتابعة الحالات الفردية.

وأشارت رستم الى أن المركز ينفذ حالياً دورات للمستفيدات من فئة السيدات واليافعات في مجال التدريب المهني حيث افتتح عدة دورات في التجميل والحلاقة النسائية وفن الطبخ والصناعات الغذائية و صناعة الاكسسوار والديكورات المنزلية واعادة التدوير وصناعة الشمع والكروشيه. بالتزامن مع الدورات التعليمية في مجال اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والحاسوب مجاناً وبإشراف مدربين مختصين موضحة أنه يوجد في المركز نادي رياضي يستقبل المستفيدات بساعات محددة و كانت الأنشطة المنفذة على مسرح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل برعاية محافظ طرطوس عديدة بينها عرض لتجارب وقصص نجاح مستفيدات من مركز دعم المرأة مع معرض من منتجاتهن .

وذكر جورج طعمة مدير مركز الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بحماة أن الاحتفالية بدأت في شارع ابن رشد من خلال عرض ايمائي موسيقي عبر عن دور المرأة في المجتمع وأقام فريق مركز الجمعية باحتفاليتين في بلدتي قمحانة وصوران تضمنتا عرض مسرحي يتحدث عن المرأة وأدوارها في المجتمع الريفي بمشاركة كورال احتفالا بالمرأة واليافعون واليافعات الذين قدموا بطاقات شكر للنساء المهمات في حياتهم وكان للذاكرة الجميلة حضورها بفن صنع خبز الصاج الذي قامت به سيدات البلدة تأكيدا على قدرتهن الدائمة على العطاء .

وأضاف طعمة أن نشاطات الجمعية انتقلت الى محافظة حلب وتم الاحتفال في المساحة الكرنفالية بحضور وفد من صندوق الامم المتحدة للسكان بكلمة افتتاحية وتعريف بالمناسبة و شاركت بعض السيدات بخبرات حياتية خاصة بهن تحدثن عن التغيير الذي لمسنه ونُظمت مسابقات ترفيهية وثقافية وتوزيع الهدايا و اغنيتين عن المرأة كعربون شكر لكل المشاركين والحريصين على إبراز دور المرأة السورية الوطني والمبدع.

وأشار ناريمان حموي من مركز المتميز أن أنشطة الاحتفالية ركزت على جلسات توعية ونقاش وفنون العمل والترفيه والرياضة واستخدام وسائل التوصل الاجتماعي والنشر فيها وتقديم الهدايا لمن صادف عيد ميلادهن في يوم المرأة.

فرق جوالة

وأشار المعنيون في الجمعيات المذكورة الى أن غالبية الجمعيات والمراكز شكلت فرق جوالة للبحث عن غير القادرين الوصول الى المراكز وبدأت تقديم كافة الخدمات والاستشارات المذكورة سابقاً وحقق الفرق نتائج مميزة في العمل الإنساني والاجتماعي والخدمي ورشات عمل

يشار الى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان نفذ العام الماضي ورشات عمل في بعض المحافظات السورية تناولت قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والدعم الأسري ورعاية النساء المعنفات والناجيات من النزاعات المسلحة والقاصرات والزواج المبكر وتعرض النساء والفتيات اليافعات للظلم في بعض المجتمعات وحقوق المرأة في القانون الدولي وغير ذلك من الموضوعات الاجتماعية