هل تنتقل ريهانا للعيش مع حبيبها السعودي بعد بيع منزلها

جهينة نيوز:

أعلنت المغنية العالمية ​ريهانا​ مؤخراً عن عرضها منزلها الذي يقع في غرب هوليوود للبيع لأنها لم تعد بحاجة إليه.

وعرضت ريهانا المنزل للبيع مقابل 2.85 مليون دولار وبذلك تكون نجحت في كسب حوالي 100 ألف دولار، بما أنها اشترتِ المنزل بمبلغ 2.75 مليون دولار في شهرِ آب الماضي.

ويضم المنزل أربعَ غرفِ نوم، وأربعة حمامات، ومنزلًا صغيرًا للضيوف، وحمامَ سباحة.

يشار إلى أن ريهانا كانت قد تخلت في وقت سابق عن الشقة التي كانت تستأجرها لتقيم في مدينة نيويورك الأميركية، حيث أعلن مصوّر الأزياء الفرنسي أنطوان فيرغلاس عن عرضه للشقة للبيع مقابل 17 مليون دولار.

فهل ما تقدم عليه ريهانا هو للإعلان مستقبلاً عن الإنتقال والعيش مع حبيبها السعودي الملياردير ​حسن جميل​، في ظل الحديث عن قرارهما بالزواج وحديثها مؤخراً عن نيتها الإنجاب منه لأنها وجدت فيه أباً مثالياً لأولادها، بحسب تصريحاتها.