قريباً.. فيسبوك خاص بالمصريين !

جهينة نيوز

كشف وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي، خلال كلمة في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل، الاثنين، أنه قريبا جدا سيكون لدى المصريين "فيسبوك" خاص بهم، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات.

وشدد ياسر القاضي على أنه يجب أن يكون لدى السلطات المصرية القدرة على حماية البيانات وحماية المواطنين لتأمين استقرار الدولة.

وقال وزير الاتصالات المصري إنه قد تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين وعدم التعرض، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف.

وأشار القاضي إلى أنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، وذلك لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.

وأضاف الوزير أنه بعد "ثورة 25 يناير" تمكنت الجماعات المتطرفة من استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أنه كان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

و يذكر أن الكثير من الدول لا يعتبر الفيسبوك فيها واسع الإنتشار مثل روسيا التي تملك منصات تواصل إجتماعي أكثر شعبية من الفيسبوك.