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لحظة وصول قوات الجيش السوري من بساتين حرستا الى ادارة المركبات واكمال طوق حرستا.
الإثنين, 12 آذار 2018 الساعة 21:33 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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