إحتجاجات في بريطانيا تدعو لوقف العدوان التركي على عفرين

جهينة نيوز

نظمت في مدينتي لندن ومانشستر البريطانيتين مظاهرات احتجاجية ضد العدوان التركي على عفرين في ريف حلب من قبل الجيش التركي و ميليشيات المرتزقة التي تقاتل معه.

وكان مئات المتظاهرين يعتصمون أمس عند قضبان سكك الحديد في محطة كينغز كروس وسط لندن رافعين أعلام "وحدات حماية الشعب" الكردية وهاتفين بشعار: "امنعوا تركيا من استغلال إرهابيي داعش"، ما أسفر عن انقطاع حركة القطارات من وإلى المحطة.

وأصدرت شرطة العاصمة بيانا بخصوص الحادث أكدت فيه أن حركة مرور القطارات في كينغز كروس استؤنفت "بعد أن تعاملت الشرطة بنجاح مع الحادث".

وفي مظاهرة مماثلة بمدينة مانشستر، كان نحو مائة محتج على مدى ثلاث ساعات يمنعون خروج ودخول القطارات في محطة بيكاديلي، تعبيرا عن غضبهم من العدوان التركي على عفرين.

وكالات