الجعفري: التهديدات الأمريكية تحريض مباشر للإرهابيين على استخدام الكيميائي

جهينة نيوز:

قال مندوب سوريا لدى مجلس الأمن الدكتور بشار الجعفري، اليوم، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سورية: أن بعض الدول التي أغلقت سفاراتها في دمشق تحصل على معلوماتها ممن تسميها مصادر مفتوحة، منوها الى ان هذه المعلومات مضللة هدفها بث الفتنة في مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأضاق الجعفري، سورية اتخذت اجراءات كثيرة لرفع المعاناة عن المدنيين في الغوطة بينها فتح ممرين إنسانيين لضمان الخروج الآمن لهم، لافتا الى ان هذه الإجراءات اصطدمت بعرقلة المجموعات الإرهابية ومشغليها وبعضهم أعضاء في مجلس الأمن

وتابع الجعفري، مندوبة الولايات المتحدة توجه التهديد مجددا لسورية تماما كما فعلت إدارتها عندما قصفت قاعدة الشعيرات.

واردف: أن تصريحات المندوبة الأمريكية وتهديداتها الاستفزازية هي تحريض مباشر للتنظيمات الإرهابية لاستخدام السلاح الكيميائي واستخدام ذلك ذريعة للعدوان على سورية، متمنيا على الأمانة العامة أن تقدم وصفا قانونيا لوجود القوات الأمريكية على الأرض السورية واحتلالها أجزاء منها وكذلك لعدوان النظام التركي على سورية.