جريمة وحشية تهز مصر.. متسول اغتصب طفلا وقطع لسانه

جهينة نيوز

شهدت مدينة حلوان المصرية جنوب القاهرة جريمة بشعة هزت أرجاء البلاد، حيث أقدم متسول على اغتصاب طفل داخل المقابر وقطع جزءا من لسانه ليأكله، فيما ألقت الشرطة القبض على الجاني.

وحصل رئيس مباحث حلوان، المقدم هاني أبوعلم، من أسرة طفل يدعى "عمر. ش"، 9 سنوات، بتعرض الولد لواقعة اغتصاب داخل مقابر عرب راشد، وقطع لسانه على يد المغتصب.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن السلطات المحلية شكلت فريق بحث، وبمناقشة المجني عليه، رغم سوء حالته الصحية، أرشد عن مواصفات المتهم، وبتتبع المشاهدات الأخيرة للجاني داخل منطقة المقابر، تبين أن المتهم لديه إعاقة في اليد اليمنى، تدفعه للتسول من المارة.

وأكدت عمليات الشرطة أنه استدرج الطفل للمقابر واعتدى عليه جنسيا، وقطع جزءا من لسان الولد بواسطة أسنانه.

وكشفت التحريات عن أن الرجل يدعى "محيي. م. ح"، له 38 سنة من عمره، وهو متهم في قضايا خطف إناث، وخطف طفل بمنطقة الخليفة، وكذلك قضايا تسول.

وألقت الشرطة القبض عليه، وبمناقشته اعترف بارتكاب واقعة اغتصاب الطفل، وأنه قام بقطع لسانه حتى لا يرشد عنه.

المصدر: وكالات