نيكي هيلي تهدد بالعدوان على سورية

جهينة نيوز

حذرت المبعوثة الامريكية الدائمة الى مجلس الأمن نيكي هيلي بأن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بمفردها في حال فشل مجلس الأمن و لوحت بالهجوم على قاعدة الشعيرات كمثال على تحرك أمريكي محتمل ضد سورية.

و قالت هيلي اليوم الإثنين" إن واشنطن لا تفضل المسار العسكري و لكنه خيار إستعملته سابقاً و تستعد له مرة أخرى".

و أضافت " عندما يفشل المجتمع الدولي في العمل هناك أوقات تضطر فيها الدول الى إتخاذ إجراءاتها الخاصة" بحسب تعبيرها.

و يذكر أن الولايات المتحدة و فرنسا و بريطانيا يدعون مجلس الأمن لعقد جلسات مكوكية في محاولة لحماية جبة النصرة في شرق دمشق و لكن لم تفلح محاولاتهم حتى الآن, و تمكنت القوات السورية من تحرير أكثر من نصف الغوطة الشرقية.