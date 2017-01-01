​تعرف على أبرز 9 تطورات حدثت في الإنترنت

جهينة نيوز:

قبل 29 عاما بالتمام والكمال ولد الإنترنت، ومنذ 12 مارس عام 1989 حتى الآن حدثت تطورات ثورية في هذه الشبكة، التي كان يستخدمها أقل من واحد في المئة من البشر وقت إنشائها، واليوم بات نصف سكان الكوكب يستعين بها.

وأعلن عن اختراع الشبكة العنكبوتية رسميا المهندس البريطاني تيم بيرنرز لي، وذلك عندما قدم مقترحه لنظام معلومات جديد.

وهنا نرصد أبرز 9 تطورات طرأت على الشبكة في عمرها القصير نسبيا، وسألت الجمهور عن أكثر هذه التطورات أهمية.

1. التجارة الإلكترونية

منحت الشبكة مستخدميها فرصة الاطلاع على أسعار السلع والخدمات في المنزل، دون تكلف عناء الذهاب إلى المتاجر، الأمر الذي قد يكون متعبا في المدن المزدحمة، كما أنها تتيح الاطلاع على سلع ليست موجودة في بلادهم، ووفرت لهم طرق سهلة لإيصالها حتى منازلهم.

2. الأخبار بين يديك

في السابق كان علينا تصفح جرائد كبيرة الحجم من أجل معرفة آخر أخبار العالم، أما في عصر الإنترنت فعملية الحصول على الأخبار أسهل وأسرع وبطرق تفاعلية، فضلا عن إفساح المجال أمام الجمهور للمشاركة عبر التعليقات والتصويت.

3. الألعاب

يعود الفضل للإنترنت في تطوير ألعاب الفيديو بشكل غير مسبوق، حتى أصبحت فنا مزدهرا يجذب الكثيرين، وبات من السهل تحميلها عن طريق الشبكة العنكبوتية والاستمتاع بها.

4. السوشال ميديا

التطور الحقيقي في الإنترنت بدأ حقيقة مع ظهور شبكات التواصل التي تعرف أيضا بـ"السوشال ميديا"، إذ وفرت منصات للحوار وتبادل الآراء والتعرف على أصدقاء جدد، وإعادة العلاقات بين المعارف الذين باعدت مشاغل الحياة بينهم.

5. المواعدة الرقمية

انتهى ذلك العصر الذي يبعث فيها حبيب إلى محبوبته برسالة ورقية تستغرق وقتا طويلا، فالإنترنت أتاح التواصل بين الأحبة كما وفر آلاف المواقع التي حملت اسم "مواقع المواعدة" التي تمنح مساحة التعرف على الآخرين والأخريات.

6. التصيد

ليس كل ما هو موجود على الإنترنت إيجابي، إذ أصبحت الشبكة منصة لمضايقة المستخدمين لا سيما النساء والأقليات العرقية، وأي شخص يختلف مع الآخر في الرأي.

7. الرسوم:

أتاح الإنترنت انتشارا كبيرا للرسوم الفكاهية والتي باتت صفحات كثيرة متخصصة فيها وتعرف بـ" Memes"، وتطورت لاحقا إلى رموز يستخدمها الأشخاص للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم.

8. بث الفيديو:

في السابق كان على الشخص تحميل الفيديو الموجود على الإنترنت حتى يتمكن من مشاهدته، واستغرق الأمر وقتا طويلا من المطورين حتى بات للشخص قدرة مشاهدة الفيديوهات على الإنترنت بنقرة واحدة. ووصل الأمر أخيرا إلى إمكانية مشاهدة الأحداث بشكل مباشر لحظة وقوعها عبر الإنترنت.

9. التشفير:

في بداية عهد الإنترنت كان بوسع أي شخص لديه القليل من المعرفة التكنولوجية التطفل على محادثاتك، أما مع التشفير بات الخصوصية في مأمن لكن الحكومات قاومت هذا الأمر بقوة لأنه قد يشكل وسيلة يتحدث فيها المجرمون والإرهابيون خفية.