وفاة الفنان الكوميدي البريطاني كين دود عن عمر 90 عاماً

جهينة نيوز:

قال مدير أعمال الممثل الكوميدي البريطاني كين دود يوم الاثنين إن دود المعروف لمشاهدي التلفزيون بشعره المدبب وأسنانه البارزة توفي عن تسعين عاما.

وذاع صيت دود في المسارح خلال خمسينيات القرن الماضي بروح دعابة ارتجالية. واستلهم دود أسلوبه الذي جلب له شهرة في التلفزيون والإذاعة من تقاليد المسرح الاستعراضي البريطاني.

وقال روبرت هولمز مدير أعمال دود "بالنسبة لي كان واحدا من آخر عظماء المسرح الاستعراضي". وأضاف أن دود تزوج شريكته التي عاشت معه 40 عاما يوم الجمعة وتوفي يوم الأحد.

ودخل دود أيضا موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن ألقى 1500 نكتة في ثلاث ساعات ونصف.