مجموعة البركة المصرفية وست من وحداتها تفوز بجوائز أخبار التمويل الإسلامي لعام 2017

جهينة نيوز:

أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG ) عن فوزها وست من وحداتها المصرفية بجوائز أخبار التمويل الإسلامي 2017 وذلك من خلال الاستفتاء السنوي الشامل الذي تجريه مجلة أخبار التمويل الإسلامي(Islamic Finance News) إحدى المطبوعات العالمية الرائدة المعنية بالقطاع المصرفي الإسلامي.

فقد حصلت مجموعة البركة المصرفية على جائزة عملية العام في البحرين للعام 2017 وجائزة عملية رأس المال الرقابي للعام 2017 وذلك نظير إصدار صكوك المجموعة من الفئة (1) بقيمة 400 مليون دولار أمريكي. كما حصل بنك البركة مصر على جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر، كما حصل بنك البركة لبنان على جائزة أفضل بنك إسلامي في لبنان، وبنك البركة الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في البحرين وحصل البنك الإسلامي الأردني على جائزة أفضل بنك في الأردن وبنك البركة جنوب أفريقيا على جائزة أفضل بنك إسلامي في جنوب أفريقيا وبنك البركة سورية على جائزة أفضل بنك إسلامي في سورية وذلك للعام الخامس على التوالي.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية قائلاً:" يسعدنا أن نشهد اليوم حصول مجموعة البركة المصرفية وست من وحداتها على هذه الجوائز للعام الخامس على التوالي، مما يجسد الموقع الريادي الذي باتت تحظى به مجموعة البركة المصرفية ووحداتها التابعة بعد مسيرة مليئة بالإنجازات على مدى السنوات الماضية من جهة والمكانة المصرفية المرموقة التي تحتلها هذه الوحدات والسمعة الطيبة التي تحظى بها في القطاع المصرفي الإسلامي المحلي والإقليمي والعالمي من جهة أخرى".

وأضاف" لقد أصبحت وحداتنا التابعة للمجموعة من أبرز المؤسسات المصرفية العاملة في بلدانها، والأكثر رسوخا من حيث الخبرة والمعرفة وجودة الخدمات في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي يعكس نجاح رؤية مجموعة البركة المصرفية واستراتيجيتها التي ترتكز على تقوية أوضاع الوحدات التابعة لها وتعزيز مواردها الرأسمالية وخلق شبكة من علاقات الأعمال البينية القوية فيما بينها. وأختتم الأستاذ عدنان أحمد يوسف حديثه بتوجيه الشكر والتقدير للإدارات التنفيذية والعاملين في وحدات المجموعة للجهود المتواصلة التي يبذلونها في رفع مكانة وحداتهم".

ويأتي فوز المجموعة ووحداتها بهذه الجوائز بناءً على نتيجة الاستفتاء السنوي الشامل الذي تنظمه مجلة أخبار التمويل الإسلامي حيث تم توجيه الدعوة للشركات المالية الإسلامية والمستثمرين والشركات من خارج القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الاستفتاء. وتعتبر مجلة أخبار التمويل الإسلامي التي تتخذ من كوالالمبور مقرا لها، المؤسسة الدولية المتخصصة في تزويد الأخبار عن القطاع المالي الإسلامي. كما تعتبر جوائز مجلة أخبار التمويل الإسلامي من أكثر الجوائز العالمية التي تتمتع بالشفافية والتنافسية، وتخضع لمعايير صارمة عند التصويت، حيث لا يسمح للشركات والبنوك بالتصويت لنفسها، وإنما تخضع لحكم الآخرين.

وقد تسلم المدراء العامون للوحدات الفائزة بهذه الجوائز وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في مدينة دبي يوم الأحد 11 مارس 2018.