السيطرة على قرية افتريس بالغوطة بشكل كامل وتضييق الخناق على ارهابيي جسرين

جهينة نيوز

فرضت وحدات الجيش اليوم سيطرتها على قرية افتريس خلال عملياتها المتواصلة ضد إرهابيي "النصرة" والمجموعات المرتبطة بها من الغوطة الشرقية.

وسيطرت وحدات الجيش العاملة في القطاع الجنوبي من الغوطة بشكل كامل على قرية افتريس بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية التي تكبدت خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وقامت الوحدات مباشرة بتمشيط القرية وتفكيك المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون وثبتت نقاطها في القرية لجعلها منطلقا جديدا نحو توسيع العمليات ضد التنظيمات الإرهابية في بلدة جسرين والمنطقة المجاورة.

وأوضحت سانا أنه بالسيطرة على قرية افتريس يكون الجيش ضيق الخناق على المجاميع الإرهابية في الغوطة الشرقية ولا سيما في بلدة جسرين المجاورة التي تعد أحد المراكز الرئيسية لانتشار المجموعات الارهابية المرتبطة ب "النصرة" حيث تحتجز العديد من العائلات وتمنعهم من المغادرة عبر الممر الإنساني الذي تم افتتاحه يوم الخميس الماضي باتجاه بلدة المليحة لخروج المدنيين.

وكانت وحدات الجيش العاملة في القطاع الأوسط للغوطة سيطرت على بلدة مديرا والتقت بالوحدات العسكرية في محيط إدارة المركبات لتقطع بذلك كامل خطوط امداد وتحرك التنظيمات الإرهابية بين الجزأين الشمالي والجنوبي من الغوطة.

وبالتوازي مع عملياته يواصل الجيش تأمين ممر مخيم الوافدين والممر الإنساني المؤدي من بلدة جسرين إلى بلدة المليحة بهدف إخراج المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التي لا تزال حتى الآن تمنعهم من الخروج لاتخاذهم دروعا بشرية.