بماذا علق الاتحاد الرياضي السوري على توقيع اتفاقية تعاون كروي مع قطر!؟

جهينة نيوز

أكد الاتحاد الرياضي العام عدم علمه مسبقا بتوقيع اتفاقية التعاون وتبادل الخبرات بكرة القدم بين رئيس اتحاد اللعبة في سورية صلاح رمضان ونظيره القطري حمد بن خليفة آل ثاني على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم في العاصمة الأردنية عمان موضحا أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أخذ موافقة القيادة الرياضية عليها بشكل مسبق.

وقال اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام رئيس اللجنة الأولمبية السورية في بيان إن “هكذا اتفاقيات تحتم على اتحادات الألعاب الرياضية ومنها الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إعلام القيادة الرياضية برغبتها بإجراء اتفاقية تعاون مع أي جهة وأخذ الموافقة المسبقة وفي حال القبول يتم عرض بنود الاتفاقية ومضمونها لتصديقها من القيادة الرياضية قبل العمل بها”.

وأضاف اللواء جمعة: إن “القيادة الرياضية تؤكد بشكل دائم على اتحادات الألعاب التواصل مع كل التنظيمات الرياضية القارية والدولية الصديقة والتعاون معها بما يخدم مصلحة الرياضة السورية وتطويرها وفق القوانين والأنظمة النافذة”.