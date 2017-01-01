الدفاع الروسية توقع عقد لشراء صواريخ أفانغارد و تكشف عن بعض مزايا الخنجر

جهينة نيوز

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، يورى بوريسوف، أن جميع أنظمة الأسلحة التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته للجمعية الفيدرالية مطلع مارس الجاري، جاهزة بدرجات متفاوتة.

و قال بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي، أن منظومة "أفانغارد"، التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، تم اختبارها بنجاح، مضيفا أن العمل على إنتاج هذا النوع من الصواريخ، كان مهمة صعبة.

وأوضح أنه من بين أكبر الصعوبات، كانت إيجاد حل لحماية الصاروخ من درجات الحرارة، التي تتجاوز 2000 درجة أثناء تحليقه على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات داخل طبقات الجو الكثيفة.

وأفاد المسؤول العسكري الروسي الرفيع أيضا بأن وزارة الدفاع وقعت عقدا لإنتاج دفعات لأحدث الصواريخ فرط صوتية المزودة بمحركات نووية "أفانغارد".

و يذكر صاروخ "أفانغارد" مزود برأس مجنح يطير نحو الهدف بسرعة فرط صوتية، وبمسار ليس باليستيا كما هو الحال بالنسبة لكل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بل على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات في طبقات الجو الكثيفة.

وبمقدور الرأس المجنح القيام بمناورة عمودية وأفقية لتفادي مناطق مسؤولية كل المنظومات المعاصرة والواعدة للدرع الصاروخية.

و في ذات السياق قال بوريسوف أن صواريخ "الخنجر" الفرط صوتية التي زودت بها المقاتلات الاعتراضية الروسية التي تم تحديثها يمكنها أن تصيب حاملات طائرات ومدمرات وطرادات الأعداء المحتملين.

وقال يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "كراسنايا زفيزدا" في وصف هذا السلاح: "هو نوع من الأسلحة فائقة الدقة، ويتميز برأس حربي متعدد الوظائف، يسمح بالتعامل على حد سواء ضد الأهداف الثابتة والمتحركة. ومن الأهداف المحتملة لهذا السلاح على وجه الخصوص، حاملات الطائرات والسفن من فئة الطرادات والمدمرات والفرقاطات".