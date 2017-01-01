عارض أزياء يزن 183 كيلوغراماً..يكسر "التابو" في الموضة

جهينة نيوز:

- رجل بوزن زائد يحاول كسر الصور النمطية المنسوبة إلى كل الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد من خلال احتضان جسده وتشجيع الآخرين على ذلك.

ويعرّف الأمريكي أركاديو ديل فال والذي يبلغ من العمر 30 عاماً، عن نفسه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بأنه عارض أزياء، ومؤثر في عالم الأزياء.

ويبلغ وزن ديل فال حوالي 183 كيلوغراماً، بحسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام، ويرتدي ملابس من قياس "XXXXXL."

ورغم أنه كان يشعر ببعض الخجل بسبب بدانته، إلا أنه تمكن من احترام ذاته بشكل أكبر بعدما بدأ بمشاركة صوره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام ديل فال في العام 2015، بفتح حسابه على "انستغرام،" إذ تمكن منذ ذلك الحين من جمع حوالي 8 آلاف متابع لصفحته.

ويعلّق ديل فال على بعض الصور في موقعه بعبارة: "أنا ابتسم، لأن الناس الذين يشككون بي.. الأشخاص الذين قالوا لي: أنت بدين جداً لتفعل ما تفعله، هؤلاء الأشخاص الذين بسلبيتهم يحاولون جذبي إلى الأسفل، هم الأشخاص ذاتهم الذين أسكتهم بأفعالي،" مضيفاً: "كنت ذلك الطفل والمراهق الذي كان يشعر بالاكتئاب في غالبية حياته خلال سن المراهقة والشباب حتى تغير ذلك منذ ثلاث سنوات، لأني لم أكن أحب نفسي وشعرت بأن الجميع لم يحب جسدي والشخص الذي أنا عليه،" موضحاً: "الآن أنا هذا الشخص نفسه، الذي يظهر للأشخاص الذي كان لديهم هذا الإحساس تجاهي سابقاً، بأن هناك أمل وضوء في النهاية، وأن الأمر متروك لكم إذا كنتم تريدون بدء هذه الرحلة من الحب الذاتي والقبول."

وكتب ديل فال تعليقا آخر ذكر فيه: "أنا أدرك أني مختلف كثيراً في هذه الصناعة، لأني أفعل ما أريد وأكون نفسي،" مضيفاً: "أن تتحلى بالثقة، أو أن تحتضن نفسك وجسدك، فقط لأنك تظهر بشكل معين أو حجم معين ليس أمراً شجاعاً، بل يُسمى بالعيش وحب الجسد الذي أنت فيه..نحن جميعا نتشابه ونأتي فقط في أشكال وأحجام مختلفة."

وفي صورة أخرى على الشاطىء، قال ديل فال: "أول مرة لا أرتدي بلوزة إلى الشاطئ، رغم أن الأمر كان بهدف التقاط صورة، ولكن ذلك حررني، بأن لا أعير أي اهتمام لأي شيء، وأن يكون المحيط الأزرق خلفي في الأفق."

وأوضح ديل فال في تعلي على صورة أخرى: "بعض الناس لا يفهمون الرجل الذي أنا عليه، لأني لست الرجل، الذين يريدوني أن أكونه، بل أنا الرجل الذي أريد أن أصبح عليه."

ويطرح ديل فال الكثير من التساؤلات تعليقاً على صوره منها: "هل من المفترض أن أكون صورة ظلية لرجل مثالي؟ أنا كل شيء يجب أن أكونه."

المصدر CNN