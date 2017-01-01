الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو

جهينة نيوز:

ارتفع الاسترليني اليوم (الاثنين)، مواصلاً مكاسبه التي حققها في الأسبوع الماضي مع تجدد الإقبال على المخاطرة مما دفع المستثمرين لشراء العملة البريطانية على رغم أن المخاوف في شأن إحراز تقدم فيما يتعلق بانسحاب لندن من الاتحاد الأوربي خلال القمة التي تعقد الشهر الجاري حدت من المكاسب.

وزاد الاسترليني 0.2 في المئة إلى 1.3870 دولار لكنه يظل أقل كثيراً من أعلى مستوى منذ اقتراع بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ 1.4346 دولار في أواخر كانون الثاني (يناير).

ومقابل اليورو، استقر الاسترليني عند 88.84 بنس فيما يخشى متعاملون ألا يتوصل المسؤولون في بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق انتقالي في القمة التي تعقد يومي 22 و23 آذار (مارس) الجاري مع تصاعد حدة الخلافات بين الجانبين في الأيام الأخيرة.

المصدر رويترز