كوريا الجنوبية: متفقون مع الصين بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية

جهينة نيوز

نقل متحدث باسم البيت الأزرق عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله يوم الاثنين إن الصين وكوريا الجنوبية ”متفقتان“ بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف المتحدث أن شي أبلغ تشونغ يوي-يونغ رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية بأنه يتطلع لعقد قمة هادئة بين الكوريتين ويدعم المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ويزور تشونغ الصين لمناقشة زيارته الأحدث لكوريا الشمالية والتي اتفقت خلالها الكوريتان على عقد قمة الشهر المقبل.

وعاد تشونغ من الولايات المتحدة يوم الأحد بعدما قدم دعوة للرئيس دونالد ترامب من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من أجل إجراء حوار بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

رويترز