اعلان أسماء الطلاب الفائزين بعضوية الفرق الأولمبية العلمية لتمثيل سورية في الأولمبيادات العالمية

جهينة نيوز

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم أسماء الطلاب الفائزين بعضوية الفرق الأولمبية العلمية الوطنية لتمثيل سورية في الأولمبيادات العالمية والقارية لعام 2018 في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية”.

وفاز بعضوية فريق الرياضيات وفق إعلان الهيئة كل من الطلاب على الترتيب “محمد الحافي من محافظة حلب ومارك جبور من اللاذقية وعبد الكريم السيد رمضان من دمشق وإيلي إيشوع من حلب وأحمد خميس من حلب وحافظ الأسد من دمشق”.

كما فاز بعضوية فريق الفيزياء كل من الطلاب “جوان شيخ محمد من حلب وإلياس فرح من حلب وحسين الحاج من حماة وزين الدين حسن من دمشق وأنس القنطار من السويداء”.

وبالنسبة لفريق الكيمياء فاز كل من الطلاب “نزار العقلة من ريف دمشق ومضر العلي من طرطوس وبكري رومي جمال من حلب وكمي مهنا من ريف دمشق”.

وفي فريق علم الأحياء فاز كل من الطلاب “هاني منصور من طرطوس وعبد الله بنان من حلب ونور حيدر من اللاذقية وهيا جورج نصور من طرطوس”.

كما فاز في فريق المعلوماتية كل من الطلاب “فادي يونس من اللاذقية وأحمد حيدر من دمشق وتامر عماد من السويداء ومحمد دويك من حلب”.

وكانت الهيئة أجرت يومي السبت والأحد الماضيين اختبارات انتقاء أعضاء الفرق العلمية السورية للمشاركات الخارجية لعام 2018 في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء” وذلك بمشاركة 144 شابا وشابة من نخبة مواهب الأولمبياد العلمي السوري في سنواته الثلاث الأخيرة ومن مختلف المحافظات.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقات الأولمبياد العالمية الصيف المقبل حيث يقام أولمبياد الرياضيات في رومانيا والفيزياء في البرتغال والكيمياء في التشيك والمعلوماتية في اليابان وعلم الأحياء في إيران.

وبلغت حصيلة إنجازات الفرق السورية المشاركة في الأولمبيادات العالمية والقارية للعام الماضي 18 إنجازا توزعت بين ميداليات وشهادات تقدير.