الهلال الأحمر يدعو الى توفير ضمانات لإدخال مساعدات للمدنيين في عفرين

جهينة نيوز

دعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى توفير الضمانات اللازمة لإدخال قافلة مساعدات جديدة إلى المدنيين في منطقة عفرين التي تتعرض منذ 51 يوما لعدوان بمختلف أنواع الأسلحة من قبل النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية.

وأعلنت المنظمة في بيان اليوم أنها “تعمل مع الأمم المتحدة لتسيير قافلة إنسانية عاجلة تحمل مواد إغاثية جديدة إلى منطقتي عفرين وتل رفعت وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في هاتين المنطقتين نتيجة الأحداث الجارية استكمالا للقافلة الأولى التي تم إيصالها في بداية الشهر الجاري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وأسفر العدوان التركي المتواصل على منطقة عفرين عن تدمير عشرات الأفران والمنشآت والبنى التحتية والخدمية ولا سيما المدارس ومحطات ضخ المياه إضافة إلى استشهاد وجرح أكثر من 1100 مدني وتشريد وتهجير آلاف المواطنين من منازلهم.

وأكدت المنظمة في بيانها “ضرورة الحصول على الضمانات الكافية لعبور القافلة بسلامة ودون استهداف” مطالبة “الجميع بحماية متطوعيها ومنشآتها”.