شهيدان نتيجة اعتداء إرهابيين بقذيفة على حي الكباس بدمشق

جهينة نيوز

استشهد مدنيان نتيجة اعتداء التنظيمات الارهابية المنتشرة بالغوطة الشرقية بقذيفة على حي الكباس بدمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح بأن قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون صباح اليوم ينتشرون في بعض مناطق الغوطة الشرقية سقطت في حي الكباس على أطراف الدويلعة تسببت باستشهاد مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية.

وارتقى أمس 4 شهداء وجرح 26 مدنيا نتيجة اعتداءات إرهابية بـ 34 قذيفة على مدينة جرمانا ومحيط العباسيين وساحة عرنوس وأحياء باب توما والقصاع والبزورية والحميدية والشاغور والقيمرية وبرزة وركن الدين وقرب حديقة الجاحظ في حين وقعت أضرار مادية نتيجة اعتداء مماثل على محيط ضاحية الأسد السكنية في حرستا.