"هندسة السفن" في جامعة طرطوس وتنسيق مع روسيا للتدريب والتخصص

جهينة نيوز

كشف رئيس جامعة طرطوس عصام الدالي لـ «الوطن» أنه يتم التخطيط لافتتاح اختصاص هو الأول من نوعه في سورية خاص بهندسة السفن وذلك ضمن التنسيق مع وزير التعليم العالي عاطف نداف بناء على طلب طلاب طرطوس الأرواديين والعديد من الطلاب ممن يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة لاستكمال دراستهم في الخارج والعمل كقباطنة ومساعدين وأخصائيين في المجال البحري.

ولفت الدالي إلى اهتمام ملموس من وزارة التعليم العالي بهذا التوجه، مبيناً أنه سيتم التنسيق مع الجانب الروسي ممثلا بالأكاديمية البحرية الروسية على صعيد الجانب التدريبي ضمن الطلاب في السنة الخامس من دراستهم ناهيك عن التنسيق مع أي من الدول الصديقة لدعم هذا الاختصاص بما ينعكس إيجابا على الطلاب في متابعة تخصصهم في المجال البحري، علما أنه سيتم التنسيق أيضاً مع عدة وزارات كوزارة النقل لدعم هذا الأمر كي يبصر النور بعد استكمال الدراسة الكاملة له.

وأشار رئيس جامعة طرطوس إلى أهمية هذا الاختصاص في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى رفد السوق بأخصائيين في مجال هندسة السفن، علما أن في سورية يوجد هندسة بحرية فقط، ومن هذا المنطلق جاء التفكير والدراسة لإحداث هذا التخصص النوعي على مستوى الوطن العربي.

كما كشف الدالي أنه هناك متابعة يومية لافتتاح كليات جديدة لاستيعاب الطلاب بمختلف التخصصات تطبيقا لمرسوم إحداث الجامعة، مؤكداً صدور قرار بافتتاح كلية الهندسة الزراعية في «الريحانية» ضمن تنسيق مع مديرية تربية طرطوس، علما أن الكلية تبصر النور العام الدراسي القادم لتستوعب نحو 1000 طالب وطالبة

وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم السعي حالياً لتأمين مقر لكلية هندسة البترول في بانياس لتستوعب نفس الأعداد من الطلاب، مضيفاً وجود خطوات ملموسة في هذا الصدد، مبيناً في سياقه أنه تم تأمين المقر اللازم لإحداث كلية الحقوق في طرطوس، ويتم حالياً تأمين الكادر التدريسي اللازم للكلية التي تستوعب نحو 1000 طالب وطالبة، مشيراً إلى تأمين الكادر التدريسي لكلية الهندسة المدنية، ويتم حالياً تأمين المقر اللازم لها.

وقال الدالي: يتم حالياً وللمرة الأولى في جامعة طرطوس العمل على افتتاح سكن جامعي للطلاب الإناث في الجامعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستيعاب 400 طالبة في منطقة «أبو عفصة» ضمن طرطوس وذلك بمتابعة شخصية من وزير التعليم ودعم من محافظ طرطوس.

وكشف الدالي عن وجود دراسة فعلية للتوسع في عدد الماجستيرات والبرامج في العام القادم بما يسهم في استقبال عدد من طلاب في مرحلة الإجازة لاستكمال دراستهم في الدراسات العليا ضمن متابعة رئاسة الجامعة واستنادا إلى توجه الوزارة للتركيز بشكل أكبر على مرحلة الدراسات العليا إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعة وربط المناحي النظرية بالتطبيقية.

وأضاف: يوجد 12 كلية في جامعة طرطوس إضافة إلى كلية الهندسة الزراعية التي تبصر النور وتستقبل الطلاب مع العام الدراسي القادم، مشيراً إلى وجود 30 ألف طالب وطالبة يستكملون دراستهم في جامعة طرطوس، لافتاً إلى العمل على إصدار العدد الثاني من سلسلة مجلة الجامعة وذلك بعد أن تم إصدار السلسلة الأولى من المجلة

وتابع: قبلنا هذا العام 275 طالباً في الماجستير للمرة الأولى وذلك بعد افتتاح 6 ماجستيرات جديدة في طرطوس، مشيراً إلى وجود أكثر من 500 طالب وطالبة يتوزعون على 18 برنامج ماجستير، كما يوجد 4 برامج في درجة الدكتوراه بعدة اختصاصات.